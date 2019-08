Eigenaar na bedrijfsbrand Veenoord: Mensen speculeren maar wat

De brand woedde bij de Dutch Milling Group (DMG). Dat bedrijf verwerkt afval- en grondstoffen. In de verre omtrek van Veenoord waren rookwolken te zien . "Er stond een deel van de dakbedekking in brand. Daar komt veel rook bij vrij."De eigenaar van DMG, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden, ergert zich de ochtend na de brand zichtbaar aan de geruchten die zijn ontstaan. "Mensen speculeren maar wat. Zo krijg je de gekste verhalen de wereld in over wat er aan de hand zou zijn. Bijvoorbeeld dat de brand zou zijn ontstaan in een van de machines. Maar het was dus een stuk dakbedekking dat in brand stond. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden."De man vertelt dat zijn bedrijf, en ook de andere bedrijven in het gebouw, geen schade hebben opgelopen. "We zijn gewoon aan het werk."Het is volgens de eigenaar nu een kwestie van repareren. "We moeten met de verzekeraar gaan kijken hoe we dit oplossen. Reparatie zal er nu nog niet meteen van komen. Dakdekkers zijn nu natuurlijk moeilijk te krijgen omdat het nog bouwvak is."