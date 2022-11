Museum toont eeuwenoud trommelvel dat gebruikt werd bij het ontzet van Coevorden

Kinderen rennen verkleed door het Stedelijk Museum van Coevorden en doen de slag om de vestingstad na met houten zwaarden. De nieuwe tentoonstelling De Vesting Heroverd over het 350-jarig ontzet van Coevorden is sinds enkele weken te zien en wordt volgens het museum goed bezocht.

Toch was de tentoonstelling nog niet helemaal af. Dat is pas sinds vandaag het geval met de komst van een origineel trommelvel uit 1672. Ook toont het museum een traditioneel rouwbord van de familie Sickinghe. "Deze voorwerpen hebben we gisteren opgehaald uit het Groninger museum", zegt directeur Rik Klaucke trots. "Deze voorwerpen waren bij het ontzet van Coevorden en maken de tentoonstelling helemaal af."

Prinsenmars

Volgens de directeur is het trommelvel een van de redenen waarom Coevorden 350 jaar geleden zo snel werd ontzet. Tenminste, dat is het verhaal. "De mannen uit het leger van Rabenhaupt bedachten namelijk een list", vertelt Klaucke. "Terwijl er nog druk werd gevochten, speelden ze het lied van de Oranjes."

Dat was destijds de Prinsenmars, de voorloper van het huidige volkslied, het Wilhelmus. Daardoor dacht de bezetter van Coevorden - Bommen Berend - dat de Oranjes eraan kwamen en vechten geen zin meer had.

Zelf spelen

De Prinsenmars is daarom te horen in het museum, op de plek waar het trommelvel staat. Ook is er een replica te zien van een trommel uit het jaar 1672. De replica staat er trouwens niet voor de show. Er mag op geslagen worden, iets wat de bezoekende kinderen dan ook graag doen.

Rouwbord

Het Stedelijk Museum in Coevorden toont ook een rouwbord. Zo'n bord hing vroeger in de kerk. Daarop stonden de namen van prominente overledenen met naam, titel en schild. Het rouwbord dat vandaag onthuld is in het museum is van de familie Sickinghe.