Trouwen tussen de vallende vlokken: 'sneeuw' in Gasselte

Je zou het haast niet geloven met die zomerse temperaturen van afgelopen week, maar bij trouwlocatie de Kruimel in Gasselte liggen er bergen sneeuw. Nepsneeuw, dat wel, maar met een knapperend haardvuurtje en glühwein-bar erbij waan je je in een waar winterwonderland. Speciaal zodat sneeuwminnende bruidsparen ook in Drenthe in het huwelijksbootje kunnen stappen.