Foto-expositie over 60 jaar Ganzenmarkt in Coevorden

De Ganzenmarkt is een begrip in Coevorden. Sinds 1962 staat elke tweede week van november in het teken van ganzen, ganzenhoedsters en gezelligheid. De viering van zestig jaar Ganzenmarkt wordt daarom groots gevierd in de gemeente. Zo wordt het evenement dit jaar in een nieuw jasje gestoken en is er een nieuw logo ontwikkeld.

"Uiteraard wilden wij van het Stedelijk Museum ook ons steentje bijdragen", zegt directeur Rik Klaucke van het museum in Coevorden. In het Stedelijk Museum is een kleine foto-expositie geopend in het museum genaamd Van Gans tot Geesje.

Foto's van alle jaren

Volgens de directeur is het leuk 'om even doorheen te lopen'. "Wij denken dat het vooral erg leuk is voor bewoners van Coevorden, zij kunnen hier leuk herinneringen ophalen aan vroeger."

Van bijna elk jaar dat de Ganzenmarkt is gehouden, is er een foto uit die tijd te zien. "Behalve van het jaar 1972, want toen was er een storm en ging de Ganzenmarkt niet door. En ook van vorig jaar is er geen foto, toen de Ganzenmarkt een andere vorm had vanwege corona", aldus Klaucke.

Tijdens de expositie zijn er foto's te zien van de verkiezingen van de Miss Ganzenhoedster door de jaren heen en het feest er omheen. De foto's zijn tot 30 november te zien in het museum.