Coevorden krijgt een nieuw park

Het park wordt ongeveer vijf hectare groot, wat vergelijkbaar is met zo'n tien voetbalvelden. Ongeveer een halve hectare van het park zal uit water bestaan.De gemeente is al een tijd bezig met de plannen voor het park, samen met Buurt- en Speeltuinvereniging Ossehaar. Het park komt er omdat er minder huizen gebouwd worden dan eerst de bedoeling was. Oorspronkelijk was er ruimte voor de bouw van 180 woningen, maar dat aantal is in de loop van de jaren flink bijgesteld.Nu zijn er nog ongeveer tien kavels beschikbaar. Daardoor is een grote open ruimte ontstaan. Om verpaupering en leegstand te voorkomen, kiest Coevorden voor het stuk groen in de wijk.Vorig jaar werden drie plannen gepresenteerd. Daaruit hebben inwoners van de wijk Ossehaar één definitief ontwerp gekozen.Nu is er een inrichtings- en beplantingsplan gemaakt door de gemeente, dat op donderdagavond 5 september gepresenteerd wordt in het gemeentehuis van Coevorden. Bewoners kunnen dan laten weten wat ze er van vinden. Eventueel kunnen er dan nog aanpassingen worden gedaan.Vervolgens kunnen bedrijven zich inschrijven voor de klus, waarna de aanleg naar alle waarschijnlijkheid eind volgend jaar begint. De gemeente zorgt voor de aanleg en de beplanting van het park. Verdere aankleding, denk aan speeltoestellen, is aan de bewoners en de Buurt- en Speeltuinvereniging Ossehaar zelf.De gemeente zoekt nog naar een naam voor het park. Inwoners met een goed idee kunnen hun ingeving voor 7 september sturen naar bouwkavels@coevorden.nl.