Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Op het TT Circuit in Assen wordt weer de jaarlijkse Gamma Racing Day gehouden. Tijdens dit weekend wordt er onder meer een nieuwe Formule 1-wagen van Renault geshowd. De bolide levert meer dan negenhonderd pk en is vier seconden sneller dan oudere wagens. Daarnaast wordt er voor het eerst in Assen gereden met een nieuwe Kawasaki Ninja H2R; de snelste productiemotor ter wereld. De motor kan snelheden halen van ruim 400 kilometer per uur. Maar er is natuurlijk veel meer te doen. Kijk voor het volledige programma even op de website . Overigens kun je daar ook je gratis toegangskaarten downloaden.Het hele weekend wordt er in Emmen gevliegerd. Het Internationale Vliegerfestival begint vrijdagmiddag om 17.00 uur. Op zaterdag en zondag wordt er vanaf 10.00 uur 's ochtends gevliegerd (op zaterdag zelfs tot 23.00 uur). Tijdens het weekend worden er ook allerlei demonstraties en workshops gegeven. Bovendien wil de organisatie een hoogterecord verbreken. Het Vliegerfestival is aan de Grote Rietplas.Ben je een liefhebber van oldtimers, dan is de Oldtimerdag in Ruinerwold zeker iets voor jou. Zo'n 1.500 oude trekkers, auto's, motoren en brommers doen voor de 27e mee aan de tourritten. Ook zijn er dit jaar weer oude Amerikaanse brandweerwagens te zien in het dorp. Het motto van de dag is. De Oldtimerdag in Ruinerwold is van 8.00 tot 17.00 uur en is gratis te bezoeken. Alleen het parkeren van je auto kost je een klein beetje geld. Het evenement is in het centrum van het dorp, aan de straat Dijkhuizen.We blijven een beetje in de historie hangen, want ook in Anloo gaat men terug in de tijd. Je waant je tijdens de Etstoel Anloo eventjes in de zeventiende eeuw. Vierhonderd vrijwilligers verruilen hun moderne kleren voor de sobere kleren van vierhonderd jaar geleden. De Etstoel was tot het eind van die eeuw het hoogste rechtscollege in onze provincie. Op zaterdag worden oude zittingen nagespeeld. Rondom de kerk wordt daarnaast een jaarmarkt gehouden. Je moet wel entree betalen (7 euro voor volwassenen, 1 euro voor kinderen, kinderen onder de 6 jaar gratis), maar parkeren kost niets. De eerste voorstellingen beginnen om 10.00 uur.In het Rensenpark in Emmen wordt er het hele weekend een Woodstock-weekend georganiseerd. Vijftig jaar geleden werd het legendarische festival gehouden in het Amerikaanse Bethel. In Emmen wordt een ode gebracht aan Woodstock door artiesten als Bouke.