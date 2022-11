Asielboot kan niet aanmeren in Meppel door lage waterstand

De bedoeling is dat hij aangeknoopt wordt aan de Zomerdijk, bij de brug in de Handelsweg. Maar daar blijkt het water dus te ondiep. De boot ligt daarom nu in Staphorster wateren. "De komende dagen wordt de bodem van het Meppeler Diep geëgaliseerd", zegt projectleider Heidy Oort namens de gemeente Meppel. "Daarna kan de boot snel die kant op."

Personeelsproblemen

Aan de Zomerdijk wordt momenteel nog gewerkt aan nieuwe bestrating en nutsvoorzieningen. Het gehele terrein is opnieuw bestraat zodat de boot bereikbaar is. Ook is er extra bestrating aangelegd voor parkeerplaatsen en de plaatsing van kantoorunits, waarin het personeel straks kan werken. De grootste uitdaging bleek het krijgen van personeel. "Dat is lastig, de arbeidsmarkt is sowieso krap", zegt Oort daarover. "Maar op het gemeentehuis heeft men zijn best gedaan en alle functies zijn ingevuld, dus het komt goed."

Het krijgen van beveiligers is nog de grootste uitdaging. "We doen een beroep op hetzelfde bedrijf als het COA, maar die krijgen zoveel aanvragen op dit moment dat ze tekorten hebben. Maar ook dat is ingevuld."

Wifi

De komst van kundige beveiligers was heel belangrijk voor de gemeente. Als dat niet gelukt was, was zelfs het hele plan voor het huisvesten van de vluchtelingen afgeblazen. "We willen professionele beveiligers, je weet nooit wat er op je pad komt als je met 110 mensen op een boot gaat wonen", aldus Oort.

Komende tijd wordt de laatste hand gelegd aan de Zomerdijk en op het schip om alles klaar te maken. "Dan heb je het over faciliteiten als riolering en elektriciteit. Ook installeren van wifi is belangrijk, en veel andere basisdingen moeten nog gebeuren."

Geen kinderen

Volgende week komen de eerste bewoners. De samenstelling van de mensen is nog niet bekend, behalve dat het geen gezinnen zullen zijn. Oort: "Het is een verrassing wie er komt, behalve dat het geen kinderen zullen zijn. Dat vinden we te risicovol op een boot. Dit wordt een crisisnoodlocatie. Dat betekent dat dit een overlooplocatie is. Alle mensen die hier binnenkomen, gaan zo snel mogelijk terug naar Ter Apel om zich daar te registreren.