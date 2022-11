Plan voor 17 woningen op voormalige mavo Schoonebeek

De gemeente Emmen heeft het er maar druk mee. In de afgelopen weken werden er al woningbouwplannen in Weiteveen en Nieuw-Amsterdam/Veenoord aangekondigd. Vanavond was Schoonebeek aan de beurt. In 't Aole Gemientehoes werd een plan gepresenteerd voor 17 woningen op de plek van de voormalige mavo aan de Pienhoek. Mogelijk kan eind volgend jaar of begin 2024 de eerste schop de grond in.

De voormalige mavo werd ruim tien jaar gesloopt nadat het ruim een halve eeuw als onderwijslocatie heeft gediend. De gemeente heeft de grond altijd aangehouden met het idee dat het nog wel eens van pas zou komen.

Met de huidige woningnood is het lapje grond aangewezen als een plek voor woningbouwontwikkeling. Het is de bedoeling dat er een soort woonhofje ontstaat, die in grote lijnen de uitstraling van de oude mavo imiteert. Dus denk onder meer aan platte daken en grote ramen.

Mogelijk meer kavels

De locatie gaat bestaan uit een complex met zes appartementen, vijf verspringende loftwoningen, een tweekapper in de vorm van een bungalow en vier rijtjeswoningen.

Daarnaast zijn er nog plannen voor vijf kavels met plek voor een vrijstaande woning en twee tweekappers. Maar dat vergt nog wat aanvullend onderzoek.

Het geheel wordt voorzien van een gezamenlijke tuin en een centrale parkeerplaats met ongeveer dertig plekken. Als ontsluitingsweg naar het hofje wordt gedacht aan de entree richting de aangrenzende brandweerkazerne.

Coop