Eis: 5 jaar cel voor seksueel misbruik kind (8) binnen SM-relatie

Tegen een 41-jarige vrouw uit Beilen en een 49-jarige man uit Wassenaar is een celstraf van vijf jaar geëist voor het seksueel misbruiken van de minderjarige dochter van de vrouw binnen een sadomasochistische (SM) relatie.

Beiden zitten sinds februari vast, nadat het meisje drie maanden eerder aangifte deed van seksueel misbruik door haar moeder en de vriend. Dit zou zijn gebeurd in de periode van 2014 tot 2017 in Beilen en Wassenaar. Het meisje was 8 jaar oud toen het begon. Beiden ontkennen dat zij het kind in hun SM-relatie hebben betrokken. De vrouw zei dat ze naaktfoto's van haar dochter maakte om haar 'meester' te plezieren. "Dat was een grote fout van mij", zei de vrouw.

Koppelarij

Het OM vindt het vervaardigen, bezitten en verspreiden van kinderporno en het seksueel misbruik van een minderjarige door beide verdachten bewezen. De moeder zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan koppelarij (het aanbieden van haar kind). De aanklager ziet voldoende bewijs in de consistente aangifte, de vele chatberichten tussen beide verdachten, die na de aangifte waren gewist en door de politie zijn teruggehaald. En de bekentenissen over de naaktfoto's van het meisje.

De moeder heeft volgens de officier van justitie misbruik gemaakt van de nieuwsgierigheid van een jong kind. Ze heeft haar levensstijl als onderdanige aan haar dochter opgedrongen. De rol van de moeder is om haar kind te beschermen en dat houdt niet in het inprenten van doctrines. De mannelijke verdachte heeft hier volledig aan meegewerkt, zei de aanklager. "Dan maakt het niet uit of het wel of niet uit zijn koker komt."

Twijfel

Op haar twaalfde begon het meisje te twijfelen, ze wilde niet meer. Ze besefte zich dat het verkeerd was wat met haar gebeurde. Haar moeder pushte haar om door te gaan, vertelde ze later tegen de politie. Er volgde een gesprek tussen haar en haar moeder en vriend. Het kind nam heimelijk het gesprek op. Op dat audiofragment was te horen dat beide verdachten bij het meisje erop aandrongen niet te gaan praten met anderen.

In de zomer van 2020 vertelde het meisje aan haar vriend wat haar was overkomen, ze was inmiddels vijftien jaar oud. Haar vriend reageerde furieus. In november van dat jaar deed ze uiteindelijk aangifte. Ze wilde eerst geen aangifte doen, ze was bang dat haar moeder zelfmoord zou plegen. Ze wilde dat haar moeder werd geholpen. De vrouw deed het verhaal van haar dochter af als verzinsels. "Ik zou graag willen dat het meisje goed wordt onderzocht", zei ze tegen de rechter.

Psychologische hulp

"In het begin was het fijn, ik kreeg veel aandacht van mijn moeder. Wat ik anders niet kreeg. Ze zei dat ik hier vrolijk van zou worden. Maar dat was niet zo. Ik was hier zelf nooit mee begonnen. Maar wat wist ik toen? Ik was nog maar acht toen het begon", zei de dochter tegen de rechters tijdens haar slachtofferverklaring. In haar huidige relatie stelde ze zich gedienstig op, zoals haar was geleerd. Ze is getraumatiseerd en krijgt psychische hulp. De officier van justitie vindt dat haar een schadevergoeding van 17.500 euro moet worden toegewezen.

De officier van justitie vindt het strafverzwarend dat de vrouw haar kind liet misbruiken om haar 'meester' te behagen. De symbiotische verstrengeling van deze verdachten speelde volgens de aanklager hierin een rol. De advocaten pleitten voor een vrijspraak: "De aard van de seksuele gedraging wijkt af van alledaagse, maar dat impliceert nog geen seksueel misbruik." Het meisje liep voor de aangifte al bij een psycholoog. Mogelijk hebben die gesprekken haar herinnering gekleurd, zei de raadsman.