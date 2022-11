'Beukbreuk' brengt pauwen naar begraafplaats Een

Twee pauwen sieren sinds kort de begraafplaats van het Noord-Drentse Een. Een oude beuk is omgetoverd tot een opvallend object, passend in de bosrijke omgeving van de begraafplaats. Vanmiddag werd het werk onthuld.

Nog even bijschuren, wat olie aanbrengen en het kunstwerk op de Eener begraafplaats is klaar. Boomkunstenaar Erik van der Leur is blij met het resultaat. "Ik ben er 10 werkdagen mee bezig geweest. Eerst de takken van de boom er voorzichtig af halen en dan aan het kunstwerk schaven."

Zo kan het dat in een mum van tijd de grote, karakteristieke beuk op de begraafplaats aan de Vennootsweg plaats heeft gemaakt voor een kunstwerk. "Er is aardig wat hout van af gekomen", oordeelt Tammo Oldenhuis van Plaatselijk Belang Een. "Het was ook nodig, want er zat een breuk in de beuk. Je wil niet dat die dan omvalt en schade aan graven veroorzaakt."

Het leeft

Het was uiteindelijk de gemeente Noordenveld die opdracht gaf tot het maken van het kunstwerk. "Wij kregen de vraag of wij suggesties hadden over welk werk er kon komen. Zo waren er onder meer ideeën voor een levensboom, maar daar was de stam te dun voor. Dus is uiteindelijk hiervoor gekozen."

Het ontwerp is niet zomaar gekozen, vertelt boomkunstenaar Van der Leur. "De pauwen symboliseren onsterfelijkheid, dat past hier mooi." De kunstenaar uit Assen kreeg al veel feedback op zijn werk. "Bijna ieder uur dat ik hiermee bezig was, kwam er wel even iemand langs. Ik had veel aanspraak en de mensen waren hartstikke positief. Dat geeft een geweldig gevoel."

Oldenhuis, die zelf tegenover de begraafplaats woont, noemt het beeld 'een aanwinst'. "Dit is voor de begraafplaats en het dorp heel mooi. De begraafplaats is heel waardevol voor het dorp en dit beeld past er mooi in. Je ziet dat veel dorpsbewoners al langs zijn geweest om foto's en filmpjes te maken. Het leeft dus wel."