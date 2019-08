Brigata Fanatico na geëscaleerd conflict toch met FC Emmen om tafel [update]

Via de eigen Facebookpagina meldt de fanclub dat een van de bestuursleden is afgeserveerd en dat FC Emmen twijfelt aan de integriteit van Brigata Fanatico.De supportersvereniging liet eerder vandaag in een verklaring weten vanwege het incident uit alle overleggen met FC Emmen te stappen. Daar kwam de Brigata niet veel later van terug. In een bericht op Twitter laat de supportersvereniging weten contact te hebben gehad met FC Emmen en weer met de club in gesprek te gaan.De voorzitter van FC Emmen, Ronald Lubbers, reageert: "Bij dit voorval draait het om een gesprek met een supporter die een stadionverbod heeft gekregen omdat hij een beker met bier op het veld gooide. Wij gingen vanochtend met hem in gesprek en hij mocht met de veiligheidscoördinator beelden bekijken. De penningmeester van de Brigata Fanatico kwam onaangekondigd binnen. We hebben hem weggestuurd, omdat we de beelden niet aan derden mogen laten zien."Lubbers heeft het biergooi-incident gemeld bij de KNVB.Eerder deze week maakte de fanclub al bekend dat er morgen bij de wedstrijd van FC Emmen niet gecollecteerd gaat worden voor sfeeracties . De clubleiding van FC Emmen staat niet achter het collecteren , omdat er bij de wedstrijd tegen FC Groningen verschillende incidenten in en buiten het stadion waren.