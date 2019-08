Shakespeare-acteurs klaar voor première Maat voor maat

De afgelopen weken waren er al verschillende try-outs, maar vanavond is de première van het stuk van dit jaar:Het stuk is gebaseerd opvan Shakespeare.Volgens het Shakespearetheater gaatover gerechtigheid en medelijden, over seks en dood, maar vooral over sociale ongelijkheid en seksuele intimidatie. Het bijzondere van de opvoering van dit jaar is dat de kleedkamer, artiestenfoyer en grime naar het toneel zelf zijn verplaatst. Het publiek kan daar letterlijk meekijken."De try-outs gingen super goed. We zijn er wel klaar voor", zegt Inge Wijers, een hoofdrolspeelster in het stuk. De actrice vertolkt de rol van Isabella, een non. "Haar broer wordt ter dood veroordeeld en zij moet om genade smeken bij de plaatsvervanger van de hertog. Die genade krijgt ze alleen in ruil voor haar maagdelijkheid", vertelt ze over haar rol. "Door de MeToo-discussie is het stuk opeens weer actueel."Vorig jaar brak het Shakespearetheater een bezoekersrecord met het stuk King Lear. Er werden ruim 25.000 kaarten verkocht . Wordt dit record ook dit seizoen gehaald? De theatermakers verwachten er wel dicht bij te komen, maar gaan er van uit dat het record niet wordt gebroken.