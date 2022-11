Avondschool Emmen overlopen door leergierige Oekraïners: ‘Dit is ongekend’

Tien, twintig, dertig. Klassikaal dreunen de zes leerlingen de uitgeschreven getallen op het lesbord op. Het is voor sommigen even raden wat er nou staat. Even wennen, al die cijfer in het Nederlands benoemen. Alleen met de nul heeft niemand moeite. Want dat is precies hetzelfde als in het Oekraïens.

Het is dinsdagavond op de Praktijkschool in Emmen. De jongeren van overdag hebben plaatsgemaakt voor volwassenen die bij willen leren. De Praktijkschool wordt dan de Avondschool. Mensen leren hoe ze een brood moeten bakken. Of met naald en draad moeten omgaan. Maar ook om de Nederlandse taal te leren.

Overspoeld

Inmiddels is het laatstgenoemde vak sinds een maand veruit het meeste in trek. Wat heet, de Avondschool is sinds september praktisch overspoeld met Oekraïense vluchtelingen die zich het Nederlands machtig willen maken.

"In een maand tijd hebben we veertig tot vijftig aanmeldingen gehad", vertelt Wieb van der Leij van de Avondschool. Een aantal dat onmogelijk geplaatst kan worden. "We hebben vijf leraren, maar voor die hoeveelheid hebben we het dubbele nodig. We hebben dus flink nee moeten verkopen." Inmiddels is er een wachtlijst met achttien namen.

Barrière

Dat de Avondschool zich overvallen voelde, is zacht uitgedrukt. "We dachten echt: o, wat gebeurt hier nou?" Vele leerlingen, zoals Kateryna, rekenen er op dat ze voor lange tijd in Nederland moeten blijven. Om zich beter te redden, besloot ze zich in te schrijven op de Avondschool.

Van der Leij: "De Oekraïners genieten een andere status dan andere vluchtelingen. Zij mogen hier gewoon aan het werk. Punt is dat de taal in dat geval vaak een barrière vormt." Door zich het Nederlands eigen te maken, hopen ze aan nieuw of beter werk te komen, aldus Van der Leij.

Reclame gemaakt

Iets meer dan een maand geleden hield de Avondschool, een samenwerking tussen de Thriantaschool, Pro Emmen (Praktijkschool) en Renn4/De Atlas, nog een informatieavond. "Daar zaten ook vier of vijf mensen uit de Oekraïne bij. Ik geloof dat die flink reclame hebben gemaakt."

In de weken daarop liep het dan ook goed storm. Toen de Avondschool zeven jaar geleden van start ging, zaten er met regelmaat Syriërs in de taalklassen. "Maar dat aantal bleef in totaal beperkt tot tien a vijftien. Dit is ongekend."