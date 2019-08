'Als vrouw burgemeester worden is een kwestie van de lange adem'

De eerste vrouwelijke burgemeester in Nederland was KVP-politica Truus Smulders-Beliën. In 1946 werd zij dat in het Noord-Brabantse Oost, West- en Middelbeers. Mathilde Maria van den Brink. De eerste vrouw in Drenthe die de post besteeg was in 1980 Mathilde van den Brink in Gieten. In totaal was vijftien keer een vrouw burgemeester in Drenthe, waarvan vijf keer als waarnemend burgemeester.



In Nederland is op dit moment 29 procent van de burgemeesters vrouw (101 van de 355), meldt BNR Nieuwsradio . Van de twaalf Drentse gemeenten heeft alleen Midden-Drenthe met Mieke Damsma een vrouwelijke eerste burger, wat neerkomt op ruim 8 procent."Ik vind dat jammer, maar het zijn de keuzes van de vertrouwenscommissies die de burgemeesters voordragen", zegt voormalig burgemeester Tryntsje Slagman. "De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen, die moeten ook vertegenwoordigd zijn in het openbaar bestuur. Niet alleen in de gemeente, maar ook in waterschappen bijvoorbeeld."Die mening is ook Elly Klut van de Vereniging Nederlandse Gemeenten toegedaan. "Hoe meer diversiteit, hoe beter. Een team presteert beter als er diversiteit is. Het zorgt ook dat je een betere representatie van de samenleving bent. Ik vind overigens dat dat ook geldt voor achtergrond en geaardheid."Slagman is het daarmee eens. Volgens haar kijken vrouwen soms anders tegen onderwerpen aan dan mannen. "Op zaken als emancipatie en kinderopvang bijvoorbeeld. Wij hebben echt moeten strijden voor kinderopvang."Slagman begon haar burgemeesterscarrière in 1992 in Oosterhesselen. Daarna vervulde ze de functie in Borger-Odoorn en was ze waarnemend burgemeester in Westerveld.Ze heeft jaren gehad waarin ze de enige vrouwelijke burgemeester was in Drenthe en was vaak de enige vrouw in een college. "Ik heb mij altijd serieus genomen gevoeld. Ik vond het wel leuk als er een andere vrouw bij was. Dan gaf je elkaar soms even een knipoog: laat die mannen maar een soort hanengevecht doen, wij houden ons hier wel even buiten."Voor Slagman burgemeester werd, was ze wethouder in Slochteren. "Waar ik veel aan heb gehad is dat mensen tegen mij zeiden dat ik voor het burgemeesterschap moest gaan. Vrouwen hebben dat misschien iets meer nodig. Als je talent ziet, benoem het. Mannen zijn eerder geneigd het te proberen als ze niet zeker weten of ze het kunnen. Bij vrouwen is dat anders."Meer diversiteit zorgt er dus voor dat er andere inzichten in besturen komen. Toch zijn zowel Slagman als Klut van de VNG niet voor een quotum in Drenthe. Klut: "Vrouwen moeten wel echt interesse in de functie tonen. Gemeenteraden spreken zich wel vaak uit voor een vrouwelijke kandidaat, maar er moeten zich dan wel geschikte kandidaten melden. Tegenwoordig zie je ook experimenten met partijloze burgemeesters en wethouders, dat kan de stap wel makkelijker maken.""Er zijn genoeg vrouwen met kwaliteiten. De commissie maakt een afweging, je moet er ook niet zitten omdat je vrouw bent", vult Slagman aan.Voor vrouwen die een bestuurscarrière ambiëren heeft Slagman nog wel tips. "Begin op tijd met oriënteren. Kijk of het iets voor je is en bereid je voor, daar zijn cursussen voor. Accepteer wel dat het een proces van de lange adem is."Blind solliciteren op iedere vrijkomende burgemeesterspost is in ieder geval geen goed idee. "Kies iets dat bij je past. Ik was een echte lokale bestuurder, een stad leek mij helemaal niet leuk. Zo heeft iedereen zijn persoonlijke voorkeur. Kijk of de gemeente bij je past. Ik vind het burgemeesterschap de leukste baan ter wereld, maar het was niet de makkelijkste."