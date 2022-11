Bijna driekwart van Drenten heeft glasvezel, slechts een kwart een abonnement

Wat opvalt is dat er in Westerveld meer aansluitingen zijn dan huizen. Volgens de ACM zou dat kunnen komen doordat er meerdere aansluitingen per huishouden zijn. "Er zijn plekken waar dat inderdaad voorkomt", zegt een woordvoerder van de toezichthouder.

Coevorden

Wat verder opvalt in de cijfers is dat in Coevorden relatief gezien de minste aansluitingen zijn. Daar heeft ongeveer 34 procent van de huizen een kabel tot in de meterkast.

In totaal zijn er in Nederland nu 5 miljoen glasvezelaansluitingen. Maar volgens de ACM is de beschikbaarheid nu nog ongelijk verdeeld. In delen van het land zijn er nog geen aansluitingen.