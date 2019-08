Meppel krijgt een internationale studentencampus

De nieuwe campus komt aan de Blankenstein, in het voormalige gebouw van waterschap Reest en Wieden. Dat stond leeg sinds het waterschap gefuseerd is met Groot Salland tot Drents Overijsselse Delta.Wanneer het gaat over woningnood voor studenten denk je eerder aan Amsterdam, Utrecht of Groningen en niet meteen aan Meppel. Maar door de groei van het aantal studenten aan de internationale Pabo, zit de stad met een probleem. Waar ruimte is voor 330 studenten komen er dit jaar ongeveer 420 studenten studeren.De stad heeft dus snel 110 studentenkamers nodig. “Als we niet snel met extra ruimte zouden komen, gaan studenten afhaken. Daardoor zouden we veel minder instroom van studenten krijgen dan dat we zouden kunnen en dat willen we niet”, vertelt vestigingsdirecteur Ton Gelmers van Stenden Hogeschool in Meppel.Daarom heeft de school, samen met de gemeente en andere betrokken partijen, stappen gezet om woonruimte te realiseren. Binnen een korte tijd zijn leegstaande gebouwen in de omgeving van de school omgetoverd tot studentenaccommodaties.Zo is de oude bibliotheek in Nijeveen geschikt gemaakt voor 16 studenten en ook in Kolderveen is een oude huisartsenpraktijk verbouwd die 14 nieuwe kamers opleverde. “Een paar maanden geleden hadden we hierdoor zo’n 50 tot 60 extra studentenkamers, maar naar de overige 60 kamers waren we nog steeds aan het zoeken”, licht Gelmers toe.Om aan die extra kamers te komen, komt er een campus op het industrieterrein Blankenstein. Op vijf minuten fietsen van de school én van het station kunnen de komende tien jaar 82 nieuwe studenten wonen. Daarmee is Meppel voor dit jaar gered. Met zo'n 60 nieuwe bewoners in dit jaar en volgend jaar zit volgens Gelmers het hele gebouw vol.Het gebouw was van het rijk en is in een uitstekende staat. Het interieur is al die tijd zelfs nog blijven staan. Toch moet er desondanks nog ontzettend veel gebeuren: er is nog onvoldoende sanitair, er moeten keukenblokken en wasbakken op iedere verdieping komen te staan, de meubels zijn niet goed over de kamers verdeeld, veel spullen moeten nog worden afgevoerd of geleverd, een kantine moet een opknapbeurt krijgen én er komt een gezamenlijke woonkamer in de vorm van een bioscoop. En dat voordat het nieuwe schooljaar over twee weken begint.Volgens Bertus Jansen van Jansen Vastgoed, de eigenaar van het pand, kwam de bouwvak niet lekker uit. “Pas twee weken geleden was de vergunning rond. Toen moest alles in werking gezet en besteld worden, middenin de bouwvakantie. Dus je kunt begrijpen dat het heel erg lastig is om alles gedaan te krijgen.” Toch maakt hij zich geen zorgen. “Maandag beginnen we met de definitieve verbouw en we denken dat het allemaal gaat lukken. Anders moeten we kijken naar een ‘escape’, bijvoorbeeld een douchecabine op wielen.”Op de benedenverdieping wordt daarnaast volgens Gelmers gekeken naar aanvullende faciliteiten waarin de Hogeschool een rol kan spelen. "Bijvoorbeeld talencursussen voor de buurt, misschien wel huiswerkbegeleiding voor kinderen van het voortgezet onderwijs. We willen echt kijken of we er meer van kunnen maken dan alleen een kamer. Er zit ook een buitenplaats bij waar mensen kunnen recreëren. Het wordt een kleine community middenin de stad Meppel!"Om alles in goede banen te leiden en die 82 studenten een beetje in de gaten te houden, komt er ook iemand voor het dagelijkse beheer in het gebouw te werken. Bovendien wordt er op iedere verdieping een student als aanspreekpunt aangewezen. “Meppel kan straks supertrots zijn op deze voorziening voor studenten. Ik denk dat het landelijk één van de toonaangevende projecten is wat betreft studentenhuisvesting”, zegt Gelmers.De beheerder van de nieuwe campus, Alvast, heeft al meerdere unieke projecten in leegstaande panden gestart. Zo hebben ze de Bijlmerbajes in Amsterdam opgeknapt tot woonruimte. “De projecten lijken enigszins op elkaar, al is de bajes altijd ingericht geweest voor huisvesting en is dit natuurlijk kantoorruimte geweest. Het concept is redelijk uniek omdat het ook om tijdelijke huisvesting gaat. Na een aantal jaren bijvoorbeeld kun je nog zeggen: de huisvesting voor buitenlandstudenten is geen probleem meer in Meppel, we gaan weer terug naar kantoorruimte.”Dit jaar is Meppel uit de brand, maar over een oplossing voor de komende jaren moet nog worden nagedacht. Een stop inroepen voor nieuwe studenten is volgens Gelmers geen optie. “We willen geen stop zeggen, daar is onderwijs te belangrijk voor. Er is al een enorm tekort aan leerkrachten en alles wat je dan kan bijdragen moet je bijdragen. Ik weet ook wel dat de meeste van onze leerkrachten op internationale scholen gaan werken, maar ook op internationale scholen in Nederland hebben we studenten zitten.”De verwachting is wel dat Stenden in Meppel de komende jaren nóg verder uit zal breiden. “We hebben zeker voor de komende twee jaar, naast Blankenstein, nog zo'n 60 extra kamers nodig. We moeten die dus in de komende jaren nog gaan realiseren dus eigenlijk zouden we nog zo'n mooie campus erbij moeten hebben,” lacht Gelmers. En de twintig kamers die dit jaar uiteindelijk niet bewoond worden? “Misschien kunnen die het tekort van Zwolle nog wel verhelpen.”