Historische collectie in Drents Museum voor miljoenen over de kop

Het verhaal van Drenthe krijgt een remake. In 2023 moet de nieuwe Drenthe-tentoonstelling klaar zijn. En daarvoor worden alle afdelingen in het historische museumgebouw leeggetrokken, grondig verbouwd en heringericht.Volgens directeur Harry Tupan is de revitalisering van de Drenthe-collectie noodzaak. "Als museum moet je regelmatig je presentaties wisselen en opfrissen, anders wordt het saai. We scoren enorm met onze grote internationale tentoonstellingen, met archeologie en schilderkunst uit verre landen. Onze eigen Drentse collectie is ook heel bijzonder, en dat willen we beter laten zien. De meest oude en bijzondere voorwerpen komen uit Drenthe, en dat is onvoldoende bekend, dus we zijn meer dan een regionaal museum", zegt Tupan.Alles moet daarom flitsender verbeeld en verteld worden, en het verhaal moet nationaler. "In Drenthe begon de beschaving van ons land, en dat moet iedereen weten. Hier ligt het oudste wagenwiel van Europa, afkomstig uit Nieuw-Dordrecht, het echte begin van onze economie. Maar wie weet dat? En de oudste boot ter wereld? Die komt niet uit Egypte zoals sommigen denken, die komt uit Drenthe. De boot van Pesse, 10.000 jaar oud, da's niet niks en die ligt hier."De twee voorbeelden behoren tot de Drentse iconen van museum, net als Nederlands beroemdste veenmummie het meisje van Yde, en het schilderij de Turfboot van Vincent van Gogh. "We hebben hier heel wat topstukken in huis, dat moeten we de wereld vertellen."De herinrichting wordt de komende jaren in fases uitgevoerd. En daarvoor zullen afdelingen in het oude gedeelte van het museum beurtelings gesloten zijn, om de boel te verbouwen, zonder al te veel ongemak voor het publiek.Over het geld voor de miljoenenoperatie maakt Tupan zich geen zorgen. "De nieuwe presentatie komt er hoe dan ook. En afhankelijk van de bijdragen, kan het hele verhaal ook zomaar 8 miljoen gaan kosten." Voor het geld klopt het Drents Museum aan bij overheden en grote nationale fondsen.De eerste 2 miljoen voor de herinrichting van de historische collectie is binnen handbereik. Het college van burgemeester en wethouders van Assen wil 2 miljoen euro in het nieuwe Drenthe-verhaal steken. Tupan is er verguld mee. "Nu de rest nog. En we zijn er druk mee bezig, om fondsen en overheden aan te schrijven. Maar één ding is zeker, de nieuwe tentoonstelling komt er hoe dan ook."Het Drents Museum wil met de nieuwe presentatie van de Drenthe Collectie ook een soort voorportaal zijn naar de rest van de provincie. "In het verhaal van het Meisje van Yde willen we bijvoorbeeld ook nadrukkelijk de vindplek meenemen, waarnaar we doorverwijzen, zodat bezoekers Drenthe verder intrekken, om bijzondere historische locaties te bezoeken. Of zoals bij het schilderij De Turfschuit van Van Gogh, wat weer in nauw verband staat met het Van Goghhuis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam waar de schilder in 1883 logeerde."