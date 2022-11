Bouwsector raakt stikstofvrijstelling kwijt, grote gevolgen gevreesd

Drie jaar geleden - toen de stikstofcrisis begon - lag de bouw bijna helemaal stil. Het kabinet bedacht een achterdeurtje, zodat bouwprojecten altijd door konden gaan. Met het achterdeurtje werd geregeld dat tijdelijke stikstofuitstoot - wat bij de bouw het geval is - geen rol speelt in het verlenen van een vergunning.

Alleen de permanente stikstofneerslag na ingebruikname telde mee voor de vergunning, zoals verkeer dat over een weg rijdt of de schadelijke uitstoot van koeien in een stal of een nieuwe fabriek.