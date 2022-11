College Noordenveld stemt in met plannen zonnepark Zuidvelde

Het college van de gemeente Noordenveld stemt in met de definitieve plannen voor het zonnepark in Zuidvelde. In mei schaarde het college van B&W zich al achter het conceptplan. Maar daarop kwamen nog 41 reacties binnen.

Deze zogenaamde zienswijzen hebben geleid tot kleine aanpassingen in het plan. Maar grote veranderingen kwamen er niet. De definitieve 'go' van de gemeente leidt tot positieve reacties bij de initiatiefnemers.

Akkoord

Nu het college akkoord gaat met de definitieve plannen, moet de gemeenteraad de plannen nog goedkeuren. Dat moet deze maand gaan gebeuren. Initiatiefnemer Jannes Janssen ziet dat als een formaliteit. "Daar verwachten we geen problemen, we zien het positief tegemoet."

Het plan is om zonnepark 74 hectare groot te maken. Wanneer de aanleg begint, is nog niet duidelijk. Pas na de goedkeuring van de gemeenteraad denkt Janssen meer te kunnen zeggen over het begin van de aanleg van het veld.

Geen subsidie nodig

In september werd duidelijk dat de initiatiefnemers een subsidieronde hebben misgelopen en dat het park daardoor vertraging oploopt.

Maar die subsidie is niet meer nodig om de financiën het park rond te krijgen, zegt Janssen. "Met de huidige energieprijzen lukt het ons om het park te realiseren." Dat valt of staat dus niet met het krijgen van subsidie.

Stikstof

Vandaag werd duidelijk dat bouwprojecten mogelijk vertraagd gaan worden, vanwege een uitspraak van de Raad van State. Elk nieuw project moet een natuurvergunning met stikstofberekening aanvragen. De afgelopen tijd werd de bouwsector daarvan vrijgesteld, zodat ze ondanks de stikstofcrisis toch konden bouwen.