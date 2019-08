Brigata Fanatico: voorlopig geen gesprekken met FC Emmen, wél sfeeracties

De Brigata en FC Emmen liggen met elkaar overhoop omdat de club niet mee wilde werken aan een geldinzameling rond het thuisduel met Heerenveen voor toekomstige sfeeracties.De supportersvereniging liet eerder vandaag in een verklaring weten uit alle overleggen met FC Emmen te stappen. Daar kwam de Brigata niet veel later op terug.Deze middag gingen beide partijen met elkaar om tafel om te praten over de ontstane situatie. "Dit overleg verliep in goede sfeer, maar we blijven bij onze beslissing om voorlopig niet meer aan te schuiven bij de periodieke overleggen met de club", meldt de Brigata.De supportersvereniging zal, in tegenstelling tot een eerder besluit, morgen wél sfeeracties houden tijdens het duel met Heerenveen. "We gaan juist vol achter de ploeg staan. Dit omdat de spelersgroep en mensen binnen de club hebben aangegeven dat ze onze sfeer niet kunnen missen. We houden simpelweg te veel van de club en willen de spelers en de staf niet in de steek laten. Kortom, vol gas die Friezen terug blazen naar waar ze vandaan komen."