Dierenarts Job Stumpel is onder de dieren de meest 'gehate' man van Wildlands

Ik ben de man die altijd de prikjes komt geven Job Stumpel

Handige bijkomstigheid is dat veel dieren op elkaar lijken, aldus Stumpel. "Een neushoorn lijkt vanbinnen, gek genoeg, heel veel op een paard", vertelt hij. "Ook komen de medicijnen overeen als ze ziek zijn." Zo zijn er volgens de dierenarts meer dieren die op elkaar lijken. "Een giraffe heeft weer veel gelijkenissen met een koe. Natuurlijk zijn er ook duidelijke verschillen, maar veel komt overeen."Er zijn momenten dat Stumpel het zelf niet direct weet. Dat kan ook niet anders, je kan niet van elk dier alleweten. "Er zijn nationaal en internationaal veel dierentuindierenartsen die misschien wél veel verstand hebben van een bepaald dier", legt hij uit. "Ik bel bijvoorbeeld een collega in Rotterdam op, als ik iets niet weet over olifanten. Maar zo zijn er ook collega's die mij weer bellen, wanneer ze iets over reptielen willen weten. Daar heb ik weer veel verstand van, dus zo help je elkaar en kom je er wel uit."Even een snel onderzoekje doen bij de grote dieren, zit er niet in. "Je gaat niet zomaar even bij een neushoorn naar z'n hart luisteren", zegt Stumpel. "Die moet je eerst in slaap brengen om ze te onderzoeken. Maar zoiets doe je alleen als het echt nodig is. Dan krijgt 'ie een pijltje met verdovingsmiddel in z'n bil."Job Stumpel is inmiddels 'berucht' bij de dieren. "Ik ben de meest gehate man van het dierenpark", grapt hij. "De man die altijd de de prikjes komt geven." Onlangs moest Stumpel de leeuwenwelpjes vaccineren. "Dat is eigenlijk net als bij een kat. Ze zijn nog lief en klein en kunnen nog niet van zich afbijten." Ondertussen houdt de moederleeuw hem in de gaten. "Zij staat mij uit te schelden vanaf de andere kant. Als ik dan bij haar in het verblijf zou staan, zou ik een seconde later al niet meer in leven zijn. Dus als we iets met de volwassen leeuwen moeten doen, dan worden ze onder narcose gebracht."Maar echt spannende situaties maakt hij nooit mee. "Ik ben sowieso niet zo bang, maar we nemen natuurlijk voorzorgsmaatregelen", legt hij uit. "We werken heel veilig, dus gevaarlijke situaties komen niet voor. Dat zou betekenen dat ik risico's heb genomen."Wie denkt dat Stumpel zich alleen bezighoudt met zieke dieren, heeft het mis. "Als er continu zieke dieren zijn, doen we iets verkeerd. We zijn juist ook bezig om ze gezond te houden, zo doen we veel preventief onderzoek. We voeren mestonderzoeken uit en vaccineren de dieren."Ook zorgt Stumpel ervoor dat de bezoekers niet ziek worden. "Zoals bij Q-koorts", zegt hij. "Jaren terug zijn er in Nederland best veel mensen ziek van geworden, soms met ernstige gevolgen. Ik moet als dierenarts garanderen dat de mensen niet ziek worden. Een paar weken geleden hebben we alle geiten en schapen weer gevaccineerd. Ze hebben geen Q-koorts, maar dat willen we dan ook voorkomen. Dus daar houd ik mij ook mee bezig."Daarnaast heeft de Wildlands-dierenarts ook veel contact met de diëtiste. "Met haar overleg ik vaak over de beste voeding voor onze dieren", vertelt Stumpel. "Nee, ik verveel mij geen dag. Ik hoop weleens dat ik een saaie computerdag heb, maar dat gebeurt vaker niet dan wel. Een standaarddag heb ik eigenlijk nooit, maar dat maakt het werk voor mij juist zo leuk."