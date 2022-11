Drentse CDA'ers dienen tijdens partijcongres resolutie in: 'De wolf past niet overal'

Bovendien is de wolf beschermd in Europa. Het dier mag dus niet opgejaagd, verdreven of afgeschoten worden. "We hebben met wetgeving te maken", weet Jumelet. Hij wil dat daar over gesproken gaat worden. "Wij als CDA-leden zeggen: je moet nu kijken waar de wolf wel en niet past. Dat moet je ook accepteren."

Jumelet wijst naar een brandbrief van 39 veeartsen in Drenthe. In een brief aan het ministerie van Landbouw uiten ze hun zorgen over het aantal wolvenaanvallen op vee. Vorige maand doodden wolven in Drenthe zeker 32 dieren, voornamelijk schapen. "Die brief zegt precies waar wij ons ook zorgen over maken. Het is niet om aan te zien", stelt Jumelet. "Kort door de bocht: het gaat niet zozeer over het verwijderen van de wolf in heel Nederland, maar vooral over het aanwijzen van gebieden waar de wolf past en waar hij niet past."