Streep door Grand Prix van Emmen

"De WMD zag het daarom niet zo zitten", zegt Wesley Pieterse van de organisatie. "Samen met de gemeente Emmen kijken we daarom naar een nieuwe locatie."Het kartevent wordt daarom verplaatst naar volgend jaar. "We hadden wel wat opties om het volgend weekend op een andere locatie te doen, maar dan in het buitengebied", zegt Pieterse. "We willen het goed doen, en niet half." Een nieuwe locatie is er nog niet, maar de organisatie is daar druk over in gesprek met de gemeente.De organisatie, JCI 't Suydenvelt, hoopt op een paar honderd man publiek bij het event. Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld vriendenteams of bedrijven tegen elkaar racen voor een bepaalde prijs.Een deel van de opbrengst gaat naar stichting Leergeld. Die stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen, die leven in armoede of waarvan de ouders beperkte financiële middelen hebben. Ouders kunnen een beroep doen op Leergeld, zodat hun kinderen mee kunnen doen aan activiteiten en kunnen sporten.