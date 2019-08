Drentse Van Gogh achter gepantserd glas

Volgens directeur Harry Tupan is dat niet voor niks. "Dit is een absolute must. Want je moet toch niet willen dat dit prachtige schilderwerk aangetast wordt. Dit olieverfschilderij is zo bijzonder, dat moeten we voor de eeuwigheid bewaren. Het is gewoon onvervangbaar. En om het verfwerk goed te houden, moet je echt wel zo'n speciale vitrine hebben."Er zit in de vitrine een systeem ingebouwd, dat meteen aangeeft als er iets verandert aan de temperatuur of de luchtvochtigheid. "Als er verandering in de status komt, kunnen we meteen ingrijpen, want het staat in verbinding met onze controleroom."Behalve goede klimatologische omstandigheden, is de vitrine ook gemaakt van speciaal veiligheidsglas. "Slagvast", aldus Tupan, "want we hebben het wel over een hele kostbare Van Gogh." Wat tegenwoordig de precieze waarde is van de Drentse Van Gogh, wil Tupan niet zeggen. Maar het zou zo enkele miljoenen kunnen zijn.De Turfschuit dateert uit 1883 en is één van Van Gogh's bekendste Drentse werken. Hij schilderde het toen hij drie maanden in Drenthe bivakkeerde, onder meer in een logement in Nieuw-Amsterdam - Veenoord, waar tegenwoordig het Van Gogh Huis Drenthe zit. Het schilderij is één van de zeven bewaarde werken uit de periode dat Van Gogh in Drenthe verbleef.De speciale vitrine en de presentatie eromheen met alle informatie over het werk, heeft zo'n zesduizend euro gekost. Het Drents Museum heeft de Drentse Van Gogh in 1997 kunnen aankopen voor twee miljoen gulden met financiële steun van het rijk en de provincie.