GroenLinks maakt zich zorgen over kapotte boorinstallatie Emlichheim

De afgelopen vier jaar is er op de Duitse locatie vervuild water gelekt uit een kapotte boorinstallatie van het bedrijf Wintershall DEA. Het gaat in totaal om 220 miljoen liter vervuild water dat door een roestige pijp op 150 meter in het grondwater is terechtgekomen. Dinsdag meldde een woordvoerder van de provincie dat de kans klein is dat de bodemvervuiling Drenthe treft.GroenLinks wil meer informatie en heeft Gedeputeerde Staten schriftelijk een vijftal vragen gesteld, onder meer over de veiligheid van het grondwater, over de consequenties voor het milieu en over waarborgen voor de toekomst. Tevens heeft de fractie contact gehad met de fractievoorzitster van de Grünen in Graftschaft Bentheim.