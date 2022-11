Plannen Rondweg Emmen aangepast, snelheidsverhoging van de baan

De plannen voor de Rondweg in Emmen gaan flink op de schop. De ongelijkvloerse kruising bij Bargermeer komt er niet en de snelheid op de Rondweg blijft zeventig kilometer per uur. Dat betekent dat ook landbouwvoertuigen gebruik mogen blijven maken van de weg. De reden voor de versobering: minder draagvlak en een flink financieel tekort.

In het originele plan van de gemeente zouden de gelijkvloerse kruisingen verdwijnen en zou de verhoging van de maximumsnelheid onderzocht worden. Deze aanpassingen zouden zorgen voor de beste doorstroming op de weg en meer veiligheid garanderen.

Door de grote prijsstijgingen en de weerstand vanuit een aantal bedrijven zijn de plannen voor de kruising in Bargermeer nog eens tegen het licht gehouden. "We hebben besloten de huidige kruispunten aan te pakken", zegt de Drentse gedeputeerde Nelleke Vedelaar. Het schrappen van dit deel van het project betekent een flinke versobering van de plannen voor de Rondweg.

Weerstand

De ongelijkvloerse kruising zou ter vervanging van de kruisingen bij de Abel Tasmanweg en de Philieas Foggstraat komen. Deze twee kruispunten blijven nu bestaan. Wel gaan de kruispunten op de schop. De huidige verkeerslichten zijn zo oud dat de onderdelen bijna niet meer te krijgen zijn. Slimme verkeerslichten, die reageren op de verkeersstroom, moeten straks voor betere doorstroming gaan zorgen.

Op de plannen voor de ongelijkvloerse kruising was al snel kritiek vanuit bedrijven. Het verdwijnen van de andere twee kruispunten zou een trechtervormig van verkeer veroorzaken rondom de ongelijkvloerse kruising en sommige bedrijven zouden juist minder goed bereikbaar zijn. "Minder bereikbaarheid en meer oponthoud is het tegenovergestelde van wat we willen bereiken", aldus wethouder René van der Weide.

De keuze om de ongelijkvloerse kruising te schrappen scheelt veel geld. Zestig procent van het totale budget zou naar Bargermeer gaan. Als alles volgens de originele plannen zou zijn aangepast zou er twintig miljoen boven budget zijn uitgegeven. Met het geld dat nu niet naar Bargermeer gaat, kunnen andere projecten wel aangepakt worden.

Harder rijden?

Het aanpassen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur is ook een discussiepunt geweest. Op een doorstroomweg - een weg zonder gelijkvloerse kruispunten- is de maximumsnelheid vaak 100 kilometer per uur. Op de Rondweg in Emmen blijft deze nu 70.

"Uit geluidsonderzoeken blijkt dat we nog de nodige maatregelen moeten treffen als de snelheid omhoog mag op de weg", zegt de wethouder. "Denk bijvoorbeeld aan geluidswallen." Voor de toekomst wordt de verhoging niet uitgesloten.

"Een weg leg je voor tientallen jaren", aldus Van der Weide. "Daarom houden we nu alvast rekening met eventuele aanpassingen in de toekomst." Zo worden de in- en uitvoegstroken al langer gemaakt. "Dat het nu 70 kilometer per uur blijft betekent niet dat we er in de toekomst niet iets harder kunnen rijden."

Andere projecten

De aanpassing van Rondweg bestaat uit meerdere projecten. Zo is de aangepaste kruising bij Emmerschans onderdeel van het plan. En er staan nog meer projecten op de planning. Zo wordt het kruispunt Pottendijk ongelijkvloers gemaakt. En net als bij Emmerhout, wordt de olieconstructie bij Bargeres vernieuwd en wordt een deel van de weg opnieuw geasfalteerd.