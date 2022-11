Gevolgen stikstofuitspraak lijken voor Drenthe beperkt

Bouwprojecten en infrastructurele projecten in Drenthe lijken niet direct gevaar te lopen door de uitspraak van de hoogste rechter dat de stikstofuitstoot tijdens de bouw voortaan ook moet worden berekend. De Raad van State maakte vanochtend een einde aan de zogeheten bouwvrijstelling. Bouwbedrijven vrezen wel vertraging en hogere kosten.

De provincie moet nog precies in kaart brengen voor welke projecten de uitspraak gevolgen heeft, maar op het eerste gezicht lijken de gevolgen volgens gedeputeerde Hans Kuipers beperkt. "Dit is een enorme domper voor iedereen die binnenkort met een project wil starten, maar als ik kijk naar welke projecten we binnenkort zouden gaan vergunnen, dan vallen de gevolgen voor Drenthe wel mee." Concrete projecten noemt hij niet.

De uitspraak kwam niet echt als een verassing. "Projectontwikkelaars en initiatiefnemers zijn er al op voorbereid om nieuwe berekeningen te maken, het effect op de natuur te laten zien en een nieuwe beoordeling doen. Grote projectontwikkelaars werken al met adviesbureaus die de stikstofuitstoot berekenen. De uitstoot tijdens de bouw is een stukje dat daar nu bijkomt."

Geen gevaar voor Kloosterveen

De Asser wijk Kloosterveen wordt uitgebreid met in totaal 2.500 woningen. De eerste fase van 500 woningen is al in aanbouw. Die bouw kan gewoon doorgaan volgens wethouder Cor Staal. "We hebben voor Kloosterveen een natuurvergunning. We hebben rekening gehouden met de stikstofuitstoot tijdens de bouw. Dus directe gevolgen voor de bouw zijn er niet."

Ook de volgende fases lopen geen gevaar. "We zijn nu bezig met de voorbereiding van de volgende fase van 500 tot 750 woningen en daarbij hielden we er eigenlijk al rekening mee dat we de uitstoot tijdens de bouw ook moesten berekenen. Ook bij de fase daarna zullen we dat moeten doen", zegt Staal.

En ook andere projecten in Assen komen niet meteen in de knel. "Het leidt tot extra onderzoek in de beginfase. Voor het Havenkwartier zijn we nog niet aan het vergunningentraject toe en is er genoeg tijd om de berekeningen te doen", aldus Staal.

Weer een tegenslag voor de bouwsector

Bouwbedrijven vrezen vertraging en hogere kosten doordat ze nu ook de stikstofuitstoot tijdens de bouw mee moeten nemen. "We moeten het nog precies bekijken, maar we zijn met een aantal projecten bezig waarbij de bouwvergunning nog in aanvraag is of nog moet worden aangevraagd en dat zal een fikse vertraging betekenen en een kostenverhoging", zegt directeur Henk ten Brink, directeur van Bouwmij Hendriks in Assen.

Ten Brink noemt het de zoveelste tegenslag voor de bouwsector. Mogelijk kunnen zijn bouwvakkers tijdelijk niets doen door de uitspraak. "We zitten al met de oorlog, de hoge energieprijzen en leveringsproblemen, dus ik kan me voorstellen dat iedereen hiervan baalt. Het betekent dat je op een later tijdstip pas kunt beginnen met projecten en dan zullen we de jongens in die tijd wel aan het werk moeten houden."

Elektrische trekkers