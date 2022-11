Ei van Columbus in Emmen? Nieuw onderzoek naar verwijderen medicijnresten uit afvalwater

Wat we waarschijnlijk niet weten van zwart kool, is dat het in aangepaste vorm gebruikt wordt bij het zuiveren van rioolwater in Emmen. Een paar jaar geleden kwamen onderzoekers erachter dat het ook medicijnresten uit het water haalt. Er is nu een nieuw proefonderzoek opgestart om te kijken of dat efficiënter en goedkoper kan.

Bij de puurwaterfabriek van NieuWater in Emmen zit het actieve kool in grote ketels, om bij te dragen aan de zuivering van rioolwater tot ultrapuur water voor de NAM. "In dit water zit helemaal niks meer", zegt Gerrit Veenendaal, die directeur is van de fabriek. "In drinkwater zitten nog wel stoffen, hier zit dat niet in. Je kan dit in een fluitketel doen en het blijvend laten koken. Maar hij fluit nooit."

'Leuke toevalstreffer'

Sinds 2010 draait de fabriek in Emmen. In 2018 ontdekten onderzoekers dat het dus ook medicijnresten verwijdert. "Een leuke toevalstreffer. De leuke ontdekkingen zijn vaak toevalstreffers. En voor deze techniek is inmiddels wereldwijde belangstelling."

"Actief kool zijn eigenlijk kleine kooldeeltjes die rondzweven in de installatie. De medicijnresten absorberen daar deels aan en de rest wordt omgezet zodat er niks meer in het gezuiverde water overblijft", legt Jaap Nonnekens van waterschap Vechtstromen uit.