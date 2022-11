Rechter veegt zoutwinningsplan Nedmag in Veenkoloniën van tafel

Het winningsplan van zoutwinner Nedmag is door de rechtbank in Den Haag van tafel geveegd. Omwonenden en stichting Stop Zoutwinning hebben daarmee de zaak tegen het ministerie van Economische Zaken gewonnen.

Dat betekent dat Nedmag bij datzelfde ministerie een nieuw winningsplan moet indienen, mocht het bedrijf door willen met het winnen van zout. Het ministerie moet dat nieuwe winningsplan in zijn geheel opnieuw beoordelen, meldt RTV Noord. Tegen de uitspraak kan nog beroep worden aangetekend.

Stichting Stop Zoutwinning spreekt van 'een grote overwinning'. Woordvoerder Jean Pierre Dessart uit Zuidlaarderveen noemt het een 'emotionele dag' en krijgt meer dan waar hij op hoopte. "Als ze één van de vergunningen weghaalden, was ik al blij geweest."

Onzekerheid voor toekomst Nedmag

Het ministerie van Economische Zaken wilde op basis van het winningsplan 2018 Nedmag de kans bieden om tot 2045 zout te winnen in de Veenkoloniën. Nedmag zou volgens het ministerie aan de slag kunnen met het boren naar de putten Veendam 5 en 6. Dat zijn twee zoutputten in Borgercompagnie.

Afgelopen zomer wijzigde het bedrijf de plannen, omdat er minder helder magnesiumzout was gevonden bij put 5. Het bedrijf sloeg put 6 over en ging boren bij put 7. Dat werd tegen de zin van omwonenden gedoogd door het ministerie. De rechter heeft nu die omgevingsvergunning vernietigd. Nedmag heeft de nieuwe putten ondertussen al geslagen. Wat de vernietiging betekent voor de al geplaatste putten in de ondergrond, is onduidelijk.

'Gigantisch proces'

Dessart spreekt van 'een gigantisch proces' dat vooraf is gegaan aan de uitspraak van de rechter. Bij zijn actiegroep Stop Zoutwinning zijn onder andere inwoners van Oud Annerveen en Kiel-Windeweer aangesloten.

Over een eventueel hoger beroep van het ministerie wil hij niet vooruitlopen. "Dan komt het ministerie bij de Raad van State uit, maar het is aan hen of ze die stap zetten. Voorlopig kan Nedmag niet winnen", stelt hij vast. Volgens Dessart blijven er drie opties over voor het zoutwinningsbedrijf. "Of ze gaan in beroep, ze passen het aan of laten het hierbij zitten."

Onder meer bodemdaling is een doorn in het oog van de bezwaarmakers. Die veroorzaakt volgens hen schade aan gebouwen in het gebied. Het aanboren van nieuwe putten versterkt de kans op bodemdaling, stelden omwonenden op een eerdere zitting.

'Emotionele dag'

Voor het bedrijf is het vernietigen van het instemmingsbesluit een zware klap. De toekomst van Nedmag was op deze peiler ingericht. Het bedrijf heeft een nieuw winningsplan nodig om zijn toekomst te kunnen waarborgen.