Oud-RTV Drenthe-weervrouw Leidi van der Veen herdacht op NPO2

Het is vandaag Allerzielen, een katholieke traditie waarbij overleden personen worden herdacht. Het KRO-NCRV-programma Voor wie steek jij een kaarsje op? staat deze hele week stil bij mensen die niet meer onder ons zijn. De uitzending van vanavond is onder meer een eerbetoon aan weervrouw Leidi van der Veen.

De Drentse weervrouw overleed vorig jaar op 79-jarige leeftijd. Ze deed 25 jaar lang, tot 2017, het weerbericht voor Radio en later TV Drenthe. In de reportage vertelt echtgenoot Henk waar Leidi's passie voor het weer vandaan kwam. Ook dochters Carina en Bettina vertellen over hun moeder. "Ik geloof oprecht dat zij daarboven is en met liefde terugkijkt op een mooi leven. En dat ze goed voor ons zorgt en over ons waakt", aldus Carina.