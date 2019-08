De haat-liefde verhouding tussen De Wijk en de ooievaar

In 1981 opende Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij vlakbij De Wijk. Het doel was de ooievaar te herintroduceren in Nederland. De vogel was hier namelijk bijna uitgestorven. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat een landelijk project werd gestart om de ooievaars in Nederland te laten terugkeren.De ooievaars zijn inmiddels gemeengoed in De Wijk. "Je ziet ze overal", zegt Westerveen. "Op de voetbalvelden en in de tuin." Volgens Andries Vuijst zitten er in het broedseizoen soms wel drie nesten in één boom.Ondanks dat de vogels De Wijk volgens de inwoners lijken te overspoelen, valt het aantal ooievaars volgens Frits Koopman van De Lokkerij wel mee. Volgens hem zitten er zo'n 250 broedparen in het gebied rond het ooievaarsbuitenstation.De grootste frustratie van de inwoners is de poep. "Je moet de auto niet buiten laten staan. Dan krijg je vieze vlekken", weet Westerveen. "Als je het niet meteen weghaalt, heb je wel een probleem."Willem Stadman woont in een buurt waar ooievaars regelmatig neerstrijken. Hij spreekt van 'een flinke flater', als het over de poepende ooievaars gaat. Hij en meerdere buren hebben scherpe spikes op het dak gezet of lijnen gespannen, om zo de vogels te ontmoedigen daar te gaan zitten. "Toen was de overlast voorbij", vertelt hij. "Dan zoeken ze een andere plek."Dat het veel te goed zou gaan met de ooievaar ontkent Koopman. "Het aantal ooievaars is aardig gegroeid. Maar of de kwaliteit goed is, is de vraag. Zolang ze nog niet in staat zijn twee jongen per nest groot te krijgen, gaat het in Nederland misschien helemaal niet zo goed met de ooievaar."In het heel Nederland zijn zo'n 1.000 ooievaarsbroedparen. Ter vergelijking: er zijn 13.000 reigerkoppels, weet Koopman.In De Wijk gaan verhalen rond dat de ooievaar verantwoordelijk zou zijn voor de afname van het aantal hazen, eenden en grutto's. De ooievaar zou ze opslokken, maar volgens De Lokkerij kan een ooievaar dat niet. Reigers daarentegen zouden wel grotere dieren kunnen eten, zoals een kleine eend.Toch is De Wijk niet uitsluitend negatief over de ooievaars. "Ik vind het een rijkdom voor De Wijk", zegt inwoner Andries Vuijst met een glimlach op zijn gezicht. "Laat de natuur zijn gang maar gaan." Ook Westerveen moet erkennen dat ze niet zonder de vogels kan. "Een ooievaar hoort bij de Wijk. Dat vind ik wel."