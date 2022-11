Eten bij het dorpshuis in Gasselternijveen om energie te besparen

Een warme, gezonde maaltijd is in deze tijd niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen zitten krap bij kas vanwege dure boodschappen en hoge energieprijzen. In Gasselternijveen serveren ze daarom een gezonde maaltijd in een grote, verwarmde zaal.

Een pan met soep, bakken met bami, stamppot rauwe andijvie en tientallen vlaflips staan klaar op tafel. Wilma Oost verzorgt het menu van de avond. Ze is al vroeg opgestaan om 200 gehaktballen te draaien voor in de tomatensoep. "Een groot succes, want mensen scheppen zelfs twee keer op", vertelt ze.

Twintig dorpsgenoten

Ook Albertha Ottevanger, bestuurslid van dorpscoöperatie De Brug in Gasselternijveen, is al een paar keer langs het buffet gelopen. "Ik vond het heerlijk", zegt ze. "En ik denk dat de rest het ook heeft gesmaakt." Zo'n twintig mensen zijn vanavond naar het dorpshuis gekomen om een hapje te eten.

De avond is niet alleen bedoeld voor mensen die het financieel zwaar hebben. "Maar voor iedereen in het dorp die het leuk vindt om met dorpsgenoten te kletsen", legt Ottevanger uit. Volgens haar moeten mensen een drempel over om naar het dorpshuis te komen. "Want je geeft niet zomaar je financiële hebben en houden bloot."