Geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij brand Forbo Coevorden

Er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand van afgelopen zondag bij Forbo Novilon in Coevorden. Dat schrijft het bedrijf in een brief aan bewoners van de wijken Ballast, Tuindorp en het Vonk-kwadrant. Het was de zesde brand in het bedrijf dit jaar, laat de Veiligheidsregio Drenthe weten aan ZO!34.