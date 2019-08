Etstoel brengt in Anloo drie generaties samen

De Etstoel trekt jaarlijks duizenden bezoekers en er werken ruim vierhonderd vrijwilligers aan mee. De meeste van die vrijwilligers wonen in Anloo, zoals het echtpaar Smit. Zij doen al 33 jaar mee."We plannen onze vakantie eromheen", zegt Cobie Smit. "De sfeer, de mensen uit het dorp weer spreken en even bijpraten. Dat vind ik er mooi aan." Dat geldt ook voor haar man Herman, al vindt hij het vooral mooi om samen voor hetzelfde doel te werken: geld inzamelen voor het onderhoud aan de Magnuskerk.Eén jaar deed Cobie niet mee met de Etstoel. Ze was hoogzwanger en deed het rustig aan. "Maar ja, ik liep toch even het dorp in om te kijken", zegt de Anloose. "En toen voelde ik me zo'n buitenstaander. Net een toerist in mijn eigen dorp."Coby veranderde van gedachten en liep toch maar naar het gymzaaltje toe, waar de kleding wordt bewaard. "Daar vonden we gelukkig nog een wijde rok en blouse", vertelt ze. "Zo kon ik toch mee doen."Dochter Mariska weet niet beter dan dat ze elke zomer één dag teruggaat in de tijd. Zij was - net als haar zoontje nu - ook nog maar een baby toen ze al mee ging naar de Etstoel. Tegenwoordig woont ze met haar gezin op een halfuur rijden van Anloo, maar nog steeds is Mariska er elk jaar bij. "Een soort reünie", zegt ze er zelf over. En de traditie geeft ze door, want ook haar twee kinderen dartelen alweer rond in klederdracht.