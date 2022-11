Hoe de novemberstorm van 1972 Drenthe raakte: 'Ik werd bang, zo hevig ging het tekeer'

Vernielingen in Emmen

Ook in Emmen is de ravage groot. Hobbyfotograaf Gauke Zijlstra uit die plaats neemt speciaal een vrije dag om de verwoestingen te fotograferen. Vooral in het centrum liggen veel bomen om. "Je zou het bijna ramptoerisme kunnen noemen, maar ik ben een Emmenaar van oudsher en dan raakt dat je. Zulke dikke bomen gewoon geknakt. In het winkelcentrum was een heleboel glas kapot, waren ze de winkels aan het dichtmaken met multiplex, er stonden grote groepen mensen glas te vegen."

Na zijn fotosessie in het centrum van Emmen besluit Zijlstra de Emmerdennen in te gaan. Hij klautert daar over bomen en takken."Het pad waar je normaal 10 minuten over loopt, ik deed er wel een uur over. Voor mijn gevoel was het een heel lange weg."

De fotograaf kan zich niet herinneren dat hij op die dag ook andere mensen is tegengekomen. "De volgende dag las ik in de krant dat mensen van Staatsbosbeheer het te gevaarlijk hadden gevonden om hier de bossen in te gaan. Dat las ik pas toen ik al terug was uit het bos, haha."

Bossen zwaar geraakt