'Honderdduizenden euro's gevonden bij inval in huis Frits van Eerd'

Bij de inval in het woonhuis van Frits van Eerd in september heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) honderdduizenden euro's in contanten gevonden. Dat bevestigen meerdere direct betrokkenen bij het witwasonderzoek aan Het Financieel Dagblad.

Volgens de krant beschouwen opsporingsdiensten het bezit van grote sommen contant geld als een belangrijke indicator van witwassen. In het witwasonderzoek heeft het Openbaar Ministerie meerdere verdachten op het oog. Hoofdverdachte is de 58-jarige Theo E. uit Gasteren.

Het is nog onduidelijk waarom Van Eerd zulke grote contante geldbedragen in zijn woning bewaarde. De advocaat van de oud-Jumbo-topman geeft geen commentaar op vragen van het FD. Ook het OM onthoudt zich van commentaar.

Op 13 september werden op verschillende plekken in Nederland huiszoekingen gedaan in het kader van het witwasonderzoek. Naast de woning van Van Eerd waren er ook invallen in Gasteren, waaronder bij Theo E. Andere verdachten zijn onder meer een 57-jarige vrouw en een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, twee 33-jarige mannen uit Assen en een 46-jarige man uit Assen.

De zaak draait om het witwassen van geld en goederen. Dat zou zijn gebeurd via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. Theo E. - een voormalig coureur en bekend figuur in de motorsport - wordt gezien als spin in het web.