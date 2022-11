Boeren experimenteren met telen eigen veevoer en afrikaantjes om aaltjes te bestrijden

In de Veenkoloniën heeft een boer een nieuw experiment opgestart om natuurinclusiever te werken in de landbouw. In sommige akkers zitten zoveel aaltjes dat aardappelen of uien telen zonder bestrijdingsmiddelen haast niet mogelijk is.

Toch is daar nu een oplossing voor gevonden: afrikaantjes planten. Afrikaantjes zijn planten met rode bloemetjes, die de aaltjes op natuurlijke wijze doden zonder landbouwgif. Tegelijkertijd geven ze een vitaminestoot aan de grond. Daarnaast werkt de boer samen met zijn buurman, die melkveehouder is. Die kan wel veevoer van dichtbij gebruiken, in plaats van soja van de andere kant van de wereld te laten komen. De mest van de veehouder kan dan weer gedeeltelijk over de akker worden verspreid in plaats van er ver mee te sjouwen.

Afrikaantjes tegen aaltjes

Dirk-Jan Beuling in 1e Exloërmond heeft samen met buurman en melkveehouder Arjan Olthuis een paar experimenten aan elkaar gekoppeld met de subsidie voor Boerenexperimenten voor Natuurinclusieve landbouw. Beuling: "Ik had een nieuw stuk land en ik schok ervan hoeveel aaltjes erin zaten."

De meeste aaltjes zijn nuttige bodembewoners die leven van bacteriën, schimmels of insecten. Maar een aantal soorten veroorzaken plantenziekten zoals aardappelmoeheid. "Aardappelen of uien telen was zonder veel bestrijdingsmiddelen niet mogelijk. In samenwerking met een melkveehouder Olthuis heb ik eerst een gemengde teelt van gerst en erwten gedaan. Die beide zijn nu ingekuild tot veevoer. In de erwten zit veel eiwit en in het gerst zit een voedingswaarde die voor 70 procent de voedingswaarde van mais haalt", zegt Beuling.