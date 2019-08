Springmeester na opblazen torens Emmen: Het blijft altijd spannend

"Je weet pas dat je je werk goed gedaan hebt als je het hendeltje hebt overgehaald", zegt Uittenboogaard. "Je hebt gezonde spanning in je lijf en dat is weg als je hem de goede kant op ziet vallen. Springmeester zijn was altijd wel een jongensdroom. Mijn vader was dat ook. Het is toch wel een uniek beroep in Nederland."Na drie grote signalen werd vanochtend afgeteld. Om 11 uur was het zover en tientallen secondes later lagen de torens na een hoop kabaal op de grond. Eerst ging de fakkel, en een paar seconden later de schoorsteen."Het voelt heel apart", zegt Alex Moes, die de NAM-locatie en dus de fabriek gebouwd heeft zien worden. "Vanmorgen reed ik van Klazienaveen naar Emmen toe en dan ben je er bewust van: Na vandaag is het uitzicht echt anders. Dan zie je die torens vallen en dan krijg je echt kippenvel vanaf je grote teen tot aan je kruin. Je voelt dan die dreun, geweldig om dit mee te maken.""Het is toch dubbel", vervolgt Moes.'Maar verstand en gevoel zijn twee verschillende dingen. Dit is nodig om weer nieuwe geschiedenis te kunnen maken."Volgens Uittenboogaard is het opblazen één van de veiligste manieren in plaats van met machines afbreken. "Mits de omgeving het toe laat natuurlijk. In dit geval hebben we ruimte zat en iedereen staat op een veilige afstand."Het neerhalen van de twee torens markeert het einde van de sloop van de fabriek. Eind oktober is de planning dat het terrein leeg is. De fabriek maakt dan plaats voor een zonnepark. Ook zijn er plannen voor waterstof en biogas.