Bas Dost op weg naar Eintracht Frankfurt

Dost kan bij Frankfurt ploeggenoot worden van onder anderen landgenoot Jonathan de Guzman.De 30-jarige oud-spits van FC Emmen speelde eerder in de Duitse Bundesliga voor VfL Wolfsburg. Hij verhuisde in 2016 naar Portugal. In het groen-wit van Sporting maakte Dost 76 doelpunten in 84 competitiewedstrijden. In zijn eerste seizoen werd hij met 34 goals direct topscorer van de Portugese competitie.Eintracht Frankfurt kan wel een aanvallende impuls gebruiken. De club nam deze zomer afscheid van de aanvallers Luka Jovic (Real Madrid) en Sébastien Haller (West Ham United).Dost wilde eigenlijk vorig jaar al vertrekken uit Lissabon, nadat de selectie van Sporting op het eigen trainingscomplex was aangevallen door boze hooligans.Dost kreeg rake klappen en liep verwondingen op aan zijn hoofd. Hij wilde zijn contract laten ontbinden, maar tekende alsnog bij nadat de voorzitter van Sporting was opgestapt. Met Marcel Keizer als trainer won de groen-witte brigade uit Lissabon afgelopen seizoen beide bekertoernooien in Portugal.Frankfurt begint het seizoen in de Bundesliga morgen tegen Hoffenheim. Vorig jaar eindigde Frankfurt als zevende in de competitie.De ploeg probeert zich ook nog te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Daarvoor moet eerst in de play-offs worden afgerekend met het Franse Strasbourg.