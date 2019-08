FC Emmen boekt eerste zege: 2-0 tegen SC Heerenveen

FC Emmen kende een droomstart en kwam via een heerlijke vrije bal van Nikolai Laursen op 1-0. De Deense spits, die deze zomer overkwam van PSV, zorgde daarmee voor de eerste treffer in dit nieuwe seizoen voor de Drentse club.Dat mooie begin bleek een opmaat voor een prachtige eerste helft, waarin Emmen continue dreigend was. Kansen op een tweede goal kwamen er veelvuldig na mooie combinaties en, in tegenstelling tot de eerste twee duels, goede keuzes voor de goal.Marko Kolar (drie keer, waarvan één keer buitenspel), Michael de Leeuw en Filip Ugrinic zagen hun inzet niet in het net belanden. Heerenveen-doelman Warner Hahn was vaak de reddende engel. Aan de andere kant kregen de Friezen twee mogelijkheden, maar kopte Jens Odgaard naast en keerde Dennis Telgenkamp een schot van Mitchell van Bergen.Kort voor rust viel de verdiende 2-0. Glenn Bijl kopte de bal in het lege doel na een mooie aanval over links en een afgemeten voorzet van Lorenzo Burnet. Voor de linksback was het overigens zijn laatste actie van de wedstrijd. Geblesseerd moest hij zich direct na de goal laten vervangen door Desevio Payne.De tweede helft begon nog wel goed voor FC Emmen, maar daarna kroop de thuisclub toch een aantal keer door het oog van de naald. Odgaard en Van Bergen waren dichtbij de 2-1.FC Emmen speelde niet meer zo sterk als voor rust, maar kreeg in het laatste kwartier toch weer nieuwe energie en kansen op de 3-0. Dat er niet meer werd gescoord was te danken aan Hahn en assistent-scheidsrechter Van Dongen, die ten onrechte een aanval van FC Emmen afvlagde wegens buitenspel. Ook liet Freddy Quispel een 100 procent-kans liggen om in zijn debuutwedstrijd (als invaller overigens) te scoren.Later meer...