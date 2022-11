Vader Sharleyne wil dat hulpverleners Hoogeveen alsnog worden vervolgd

Het Openbaar Ministerie moet alsnog jeugdhulpverlenende instanties in Hoogeveen vervolgen voor dood door schuld, dat wil de vader van Sharleyne. Het 8-jarige meisje werd in 2015 dood onderaan flat de Arend in Hoogeveen gevonden. Haar moeder Heleen J. werd veroordeeld tot tien jaar cel, omdat ze haar van de flat heeft gegooid.

Het Openbaar Ministerie bevestigt, na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden , dat er een gesprek is geweest tussen de vader en het Openbaar Ministerie. Hierin heeft vader Victor Remouchamps zijn verzoek neergelegd bij het Openbaar Ministerie. De komende weken bekijkt het Openbaar Ministerie of en hoe het gesprek een vervolg krijgt.

Medeverantwoordelijk

Victor Remouchamps vindt dat onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin en Stichting Welzijn te weinig hebben gedaan om Sharleyne te helpen. Hij houdt de hulpverleners medeverantwoordelijk voor de dood van zijn dochter.

Bij hulpverlenende instanties waren drie jaar voor de dood van het meisje al meerdere meldingen bekend over verwaarlozing en huiselijk geweld in de woning van de moeder, bleek uit een uitzending van Zembla in 2016.

Rechtszaak

In eerste instantie werd besloten om de moeder niet te vervolgen. Justitie stelde dat er onvoldoende bewijs was tegen haar. Na een procedure die was aangespannen door de vader van Sharleyne oordeelde het gerechtshof dat er toch een strafproces moest komen.