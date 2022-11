Drentse LOFAR-antennes onthullen enorme gloed radiostraling

De nieuwe beelden zijn 25 keer scherper en hebben zestig keer minder ruis dan beelden die met een voorloper van LOFAR zijn gemaakt. "Dat is bijzonder, omdat de radiostraling heeft veel energie afgeeft en we dat allemaal op zulke grote afstand kunnen zien. Dit was de eerste keer dat we zo'n diepe en lange waarneming probeerden uit te voeren. En de hoeveelheid gegevens die zijn verkregen, is enorm."

Gevoeligheid antennes

De antennes stonden zover mogelijk van de mens af, veelal in landelijk gebied. Drenthe leent zich daar vanwege de dunbevolktere gebieden goed voor, vertelt Van Weeren. "Het zijn hele gevoelige antennes, ze hebben bijvoorbeeld last van schrikdraad, apparaten, auto's of andere bronnen van storing." Bovendien ligt Drenthe op een centrale positie, dicht bij Astron in Dwingeloo, het baken van de sterrenkunde in Drenthe.

"En de antennes moeten niet gebouwd, maar ook onderhouden worden. Het is fijn als ze niet te ver staan, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. Logistiek is het dus een goede optie."

Coma Cluster

De sterrenkundigen zitten nog vol ambities om de volgende waarnemingen te verkrijgen. Zo is de zogeheten Coma Cluster - een andere groep van duizenden sterrenstelsels - een gewild doel. "Dat is een beroemde cluster die een wat groter gebied aan de hemel beslaat en nog wat uitdagender is voor ons."