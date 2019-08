Quispel vergeet van debuut een droomdebuut te maken

Tijdens je debuutwedstrijd scoren is toch wel het ultieme eerste hoofdstuk van een jongensboek. FC Emmen-aanvaller Freddy Quispel had dat eerste hoofdstuk gisteravond kunnen en eigenlijk ook moeten schrijven. De jonge invaller van FC Emmen kreeg in de blessuretijd dé kans op 3-0 maar schoot, oog in oog met Heerenveen-doelman Warner Hahn, naast.

Mijn vader zei dat ik in zo'n situatie altijd in de lange hoek moet schieten. Freddy Quispel, de invaller van FC Emmen die in zijn debuutwedstrijd tegen Heerenveen vergat te scoren

Dick Lukkien: Freddy moet niet meer naar zijn vader luisteren

FC Emmen boekt eerste zege: 2-0 tegen SC Heerenveen

"Zonde. Die bal had ik echt moeten maken", aldus Quispel na afloop.De 18-jarige Emmenaar, zoon van oud-prof Joost Quispel, probeerde de bal langs Hahn in de verre hoek te schieten. Op advies van zijn vader overigens. "Vorige week in het tweede kwam ik in een soortgelijke situatie en probeerde ik de bal door de benen van de keeper te spelen. Daar had ik het daarna over met mijn vader en die zei dat ik de bal altijd in de lange hoek moet schieten."Glenn Bijl maakte gisteravond tegen SC Heerenveen eindelijk weer eens een goal. Zijn laatste treffer dateerde van september vorig jaar toen hij in het uitduel tegen FC Utrecht fraai van afstand scoorde. De goal die hij gisteren maakte was een stuk eenvoudiger. "Dat was inderdaad een makkie. Niet de mooiste goal, maar ach.. hij telt wel."