Minicursus over 'de succesvolste diersoort ter wereld'

Mieren spelen een heel belangrijke rol in de ecosystemen van het bos, de heide en van jouw eigen tuin. Volgens Diliana Welink en boswachter Pauline Arends is de mier 's werelds meest succesvolle diersoort. Ze geven een minicursus over mieren in Assen.

Mieren horen tot de wespachtigen. Als je goed kijkt zie je aan de bouw van de mier ook wel de overeenkomsten met een wesp. De insecten stammen af van de gravende wespensoorten, waarvan de werksters de vleugels zijn kwijtgeraakt. Er zijn nog veel meer opmerkelijke feiten bekend over het leven van de mier. Zoals dat een enkele mier vijfhonderd keer zijn eigen gewicht kan dragen. Die bijzonderheden komen tijdens de minicursus aan bod.Diliana Welink houdt vaak lezingen over mieren omdat ze het zulke fascinerende dieren vindt: "Een avond over mieren gaat over duurzaam bouwen, over slavernij en veehouderij, over plaagdierbestrijding en fysieke topprestaties, over feminisme en klimaatbeheersing, over dictaturen en inteelt. Ik denk dat mensen veel van mieren kunnen leren!"De cursus bestaat uit een lezing op woensdag 28 augustus om 20.00 uur in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Vervolgens is op zondag 1 september een buitenexcursie op Kampsheide, waarbij je de mieren buiten aan het werk kan zien. Deelnemers verzamelen zich om 14.00 uur op de parkeerplaats van Kampsheide in Balloo.De cursus wordt georganiseerd door natuurorganisatie IVN-KNNV Assen. Het kost 5 euro voor leden van IVN-KNNV Assen en 10 euro voor niet-leden. Aanmelden via secretaris@ivnassen.nl.