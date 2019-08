Bram (16) is de jongste rugbyscheidsrechter in Nederland

Al van kinds af aan stond Bram naast de grensrechters te kijken of de scheidsrechter wel goede beslissingen nam. "Het is een logisch gevolg van wat hij altijd leuk vond", zegt zijn moeder Carla. Maar bijzonder blijft het wel.Bij de eerste klasse spelen mannen van negentien tot zesendertig jaar. De meeste rugbyspelers zijn daarmee tien tot twintig jaar ouder dan Bram. "Dat is vooral in het begin nog wel even lastig", zegt de Emmenaar. "Dan moet ik altijd even extra streng zijn en bewijzen dat ik een goede scheids ben. Maar ja, dat geldt uiteindelijk voor elke scheidsrechter."Met een speciaal oortje staat Bram in contact met de grensrechters tijdens de oefenwedstrijd tussen Groningen en Hannover. Ook zijn coach Ed Wagemakers is komen kijken naar deze wedstrijd om wat adviezen mee te geven."Vorig jaar zei ik tegen Bram dat ik het wel met 'm aandurf om senioren te gaan fluiten", zegt Wagemakers. Bram begon in de derdeklasse en stroomde al snel door. "Hij gaat heel snel door de linies heen", vertelt de coach trots verder. "Al helemaal omdat Groningen in potentie naar de ereklasse zou kunnen. Dus dit is voor Bram een heel hoog niveau."Het liefst zou Bram later ook rugbywedstrijden in Engeland fluiten, omdat het niveau daar nog hoger ligt dan in Nederland. "Ik denk dat hij dat kan", zegt coach Wagemakers. "Hij gaat er serieus genoeg mee om."