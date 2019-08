Niet eerder zoveel animo voor concerten café De Amer

"De Amer... Vanaf heel jongs af aan kwam ik hier al."

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Jos Hartman van Stichting De Amer. Om kwart over zes 's ochtends stond de eerste gast al voor de deuren, terwijl de inschrijving om half tien begon. "Buitengewoon", aldus Hartman.Café De Amer is een cultureel café in het dorpje Amen waar al 28 jaar zogeheten luisteroptredens worden georganiseerd. In meer dan een kwart eeuw bouwde het café een goede reputatie op onder muzikanten en ontving het deElk jaar houdt het café een inschrijfweekend in augustus waar geïnteresseerden alvast een kaartje kunnen reserveren voor een van de tachtig concerten. Zo'n veertien concerten zijn al uitverkocht en hebben zelfs een redelijke wachtlijst. Populaire artiesten zijn onder andere Spinvis, Douwe Bob en Tim Knol."Ik vond het vorig jaar al druk", zegt Hartman. "Dus gisteren was het helemaal aanpoten. Maar dat is wel het mooie van De Amer: mensen kennen de traditie. Ze willen graag naar onze concerten komen, omdat het luisterconcerten zijn en dat aanslaat. Daarom hebben ze er tijd voor over om zo lang in de rij te staan. Gelukkig komen veel bezoekers tijdens het wachten weer bekenden tegen."Voor mensen die nog kaartjes willen kopen voor een van de populaire concerten in het culturele café raadt het bestuurslid van Stichting De Amer vooral aan om nog steeds kaartjes te reserveren. "Het loont ook om je naam op de wachtlijst te laten zetten. Het komt geregeld voor dat mensen op het laatste moment toch niet kunnen komen en dan maken we op deze manier andere mensen blij met die kaartjes."