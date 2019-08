Nieuw baanrecord tijdens Gamma Racing Day

Tijdens de Gamma Racing Day is het TT Circuit in Assen een weekend lang vrij toegankelijk. Op de baan worden verschillende races verreden. Ook scheurt ieder jaar een wagen uit de Formule 1 het Drentse asfalt op.Renault stuurde dit jaar Jack Aitken naar Assen. De Brit komt uit in de Formule 2 en wordt gezien als groot talent. Aitken slaagde er, onder toeziend oog van duizenden raceliefhebbers, in het baanrecord op het TT Circuit aan te scherpen."Iedereen probeert de snelste persoon op de baan zijn", lacht Aitken na zijn prestatie. "Dit was de eerste keer dit weekend dat we op een droge baan gingen rijden. Ik heb me wegwijs gemaakt op de baan. Om het gevoel te krijgen en toen heb ik het een aantal rondes geprobeerd. Aan het eind waren we snel genoeg."Een jaar geleden pronkte de organisatie van de Gamma Racing Day nog met de komst van Formule 1-coureur Carlos Sainz. Dit jaar slaagde Lee van Dam er niet in een van de kopmannen van Renault naar Assen te halen."We hadden gepland een grote naam in het programma te hebben. Dat staat ook in ons contract, maar helaas kon Renault daar - op het laatste moment - niet in voorzien. Ze moesten afhaken", legt de organisator uit.Na twee enerverende dagen kijkt Van Dam toch terug op een geslaagde editie: "De Formule 1 is een highlight. Daarvoor komen mensen uit heel Nederland naar Assen toe. Er is veel meer te doen. Zo is Enzo Knol te gast. Veel publiek is gekomen. Daar doen we het voor."