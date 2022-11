Wat heb je als provincie te zeggen over waar boeren lelies telen?

Ambtenaren en juristen op het provinciehuis hebben er een hard hoofd in, zo blijkt uit deze verklaring over het rapport Bout: "Voor bestaande situaties wordt bijvoorbeeld aangegeven dat regelgeving mogelijk kan zijn bij locatiespecifiek onderzoek. Hier wordt echter niet bij gezegd dat er geen één uitspraak is waar dit uit blijkt. Dit is als algemeen uitgangspunt geformuleerd, maar er is nog nooit over een zaak geoordeeld waarbij die lat ook is gehaald. Hoe complex en onbekend dit eigenlijk is, blijft hiermee onderbelicht."