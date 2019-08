Terug naar de riddertijd in theaterstuk Toorn van Thunaer

Zo’n 120 acteurs en zangers doen op vrijwillige basis mee aan dit grootse muziektheaterspektakel. Ze komen samen op een noodlocatie in Sleen, waar ze tot nu toe hebben gerepeteerd. Vanaf komende week repeteren ze op de plek waar het toneelstuk echt plaatsvindt: landgoed De Klencke in Oosterhesselen.Het pittoreske landschap past goed als decor. De acteurs nemen het publiek precies vijfhonderd jaar mee terug naar de vijftiende eeuw; 1419 om precies te zijn. Naar de tijd van boeren en ridders, rovers en de god Thunaer, een afgeleide van de God van de donder: Donar."Alles loopt voorspoedig", vertelt projectleider Gerrit Hegen. "Maar er moet nog wel wat gebeuren in die twee weken die we nog hebben." Hegen is heel tevreden over hoe het nu gaat en de samenwerking met iedereen gaat ook goed. "Het is een prachtige groep mensen die er samen voor gaat. Die saamhorigheid is ongekend. "Een belangrijk punt is de streektaal. Toorn van Thunaer is volledig in het Drents; de gesprekken en ook de liederen. "Wij zijn met drie initiatiefnemers; Harm Dijkstra, Jan Kruimink en ik. Onze roots ligt hier. Wij vinden dat de Drentse taal zo mooi is, dat we dit in het Drents doen."Anke de Hullu heeft de kleding voor de kinderen gemaakt. "Het was heel anders dan dat ik het gewend was, maar het was erg leuk." De middeleeuwse kledij heeft De Hullu gewoon op de naaimachine gemaakt. Vandaag ziet ze de kinderen voor het eerst in de kostuums. "Ik vind het echt ontzettend leuk om ze allemaal zo bij elkaar te zien. Ik heb er echt al weken naar uitgekeken.""Ik ben de Tolnaar", vertelt speler Herman Meijer. "Er zijn twee slagbomen en ik moet van ieder die over de brug gaat, tolheffen. In het zingen heb ik ervaring, maar met het acteren niet", gaat hij verder. "Het is een machtige ervaring. Als je achterom kijkt dan heb je het idee dat je in een Middeleeuws dorp bent." Het gaat heel goed, meent hij. "Iedereen is heel enthousiast. We hebben veel lol. Het neemt veel tijd in beslag, maar men heeft het er voor over.""In de zes shows komen zo´n 4.200 mensen komen op het muziektheaterspektakel af", meent Hegen. De voorstellingen van vier tot en met acht september zijn uitverkocht. Alleen voor de try out op drie september zijn nog kaartjes verkrijgbaar.