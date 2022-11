Asser moordverdachte die lichaam verstopte in dakkoffer voor de rechter

De 52-jarige Jan Willem H. uit Assen moet vandaag voor de rechtbank verschijnen voor de moord op zijn partner Eva Balogh (37). Haar lichaam werd op 7 februari gevonden in een dakkoffer, die ronddobberde in het Oranjekanaal bij Orvelte.

De vrouw was in februari 2021 als vermist opgegeven. Kort na de vondst hield de politie de Assenaar aan als verdachte. De man bekende dat hij de Hongaarse vrouw in maart 2020 door verwurging om het leven had gebracht. Hij verborg haar lichaam twee jaar lang.

Tijdens de laatste voorbereidende zitting werden foto's van de garagebox van de vader van de verdachte toegevoegd aan het dossier. De indruk werd gewekt dat het lichaam daar al die tijd had gelegen.

Depressies

De man is niet op de eerdere zittingen verschenen. Volgens zijn advocate kampt de man met depressies en was de gang naar de rechtbank voor hem te zwaar. De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar hij wilde niet meewerken. Op de eerste zitting eind mei waren ook familieleden van het slachtoffer overgekomen uit Hongarije. Toen werd duidelijk dat de familie begin 2020 in Hongarije al bij de politie aan de bel trok. Ze kregen geen contact met Eva en maakten zich zorgen over haar verblijf in Assen.

Hennepteelt

In mei 2014 werd de Assenaar voor hennepteelt veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Ook moest hij ruim 12.000 euro betalen, omdat dat geld illegaal was verdiend. De kwekerij werd gevonden na een anonieme melding. De man had 148 plantjes klaar staan voor de oogst. Hij had schulden.

Hij woonde samen met de Hongaarse vrouw, die werd vrijgesproken vanwege te weinig bewijs. De man staat nu, ruim acht jaar later, opnieuw terecht maar nu voor moord op zijn partner en het wegmaken van haar lichaam. De man wordt ook verdacht van het wegsluizen van 5.500 euro van de rekening van het slachtoffer.